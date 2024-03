Presidente da Itália promulga CPI da Covid proposta por governo

Ao assinar o texto, Mattarella discursou sinalizando reprovar as cobranças que vem sofrendo a respeito da medida: "O presidente da República não assina as leis, ele assina a promulgação delas, que é algo muito diferente".

"É aquele ato indispensável para a publicação e entrada em vigor das leis, com o qual o presidente atesta que ambas as Câmaras aprovaram uma nova lei, no mesmo texto, e que esse texto não apresenta perfis de inconstitucionalidade evidentes", explicou.

"Ainda mais grave seria se um presidente não promulgasse uma lei porque não gostasse dela. O equilíbrio dos poderes deve ser a bússola para todos. Seria grave se um dos poderes institucionais pretendesse se atribuir tarefas que a Constituição atribui a outros poderes do Estado", discorreu Mattarella.

"A Constituição atribui uma tarefa, que ninguém pode se apropriar. Minha tarefa fundamental é fazer respeitar a Constituição", concluiu o chefe de Estado. (ANSA).

