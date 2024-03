Técnicos do Torino e da Lazio são punidos por ofensas a juízes

ROMA, 5 MAR (ANSA) - O técnico do Torino, Ivan Juric, foi suspenso por dois jogos por ofender os árbitros no empate em casa por 0 a 0 com a Fiorentina no último sábado (2), segundo decisão da justiça desportiva da Itália.

O treinador croata também teria sido expulso "por ter dirigido ao treinador da equipe adversária expressões gravemente ameaçadoras" Além de Juric, o técnico da Lazio, Maurizio Sarri, também ficará afastado dos gramados por um jogo por protestar contra a arbitragem na derrota em casa por 1 a 0 para o Milan, na sexta-feira passada (1º). Na partida, os biancocelesti terminaram com oito jogadores a menos.

Já o meio-campista francês da Lazio Matteo Guendouzi foi suspenso por duas partidas após ter sido expulso por uma falta de reação na prorrogação, enquanto que o zagueiro Adam Marusic, cartão vermelho por linguagem imprópria, recebeu um dia, assim como o zagueiro italiano Luca Pellegrini, expulso por duplo amarelo após falta aos 70 minutos.