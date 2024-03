UE lança plano para impulsionar setor de defesa

BRUXELAS, 5 MAR (ANSA) - O poder Executivo da União Europeia apresentou nesta terça-feira (5) um novo plano para a indústria de defesa no bloco, na esteira da invasão da Ucrânia pela Rússia, que se arrasta há mais de dois anos e levantou temores de possíveis ataques contra outros países.

A estratégia anunciada pela Comissão Europeia prevê a aquisição conjunta de pelo menos 40% dos armamentos comprados pelos Estados-membros até 2030 e um programa de investimentos de 1,5 bilhão de euros (R$ 8,1 bilhões) até 2027 para estimular a produção do setor de defesa na Europa.

Segundo Bruxelas, o objetivo do plano é "garantir a disponibilidade tempestiva e o fornecimento de produtos de defesa" e chegar a 2030 com o comércio nesse setor dentro da UE representando pelo menos 35% do mercado.