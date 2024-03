Venezuela agenda eleições presidenciais para 28/07

CARACAS, 5 MAR (ANSA) - O presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, Elvis Amoroso, anunciou nesta terça-feira (5) que as eleições presidenciais no país serão realizadas em 28 de julho.

Em uma reunião realizada em outubro passado em Barbados, as delegações do governo do presidente Nicolás Maduro e da oposição reunida na Plataforma Unitária Democrática (PUD) haviam chegado a um acordo para realizar as eleições presidenciais na segunda metade de 2024.

O Parlamento venezuelano também já realizou consultas com vários setores da sociedade civil e representantes dos partidos da oposição moderada, e entregou um dossiê ao CNE com propostas para um processo eleitoral transparente, pluralista e democrático.