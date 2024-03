Alckmin celebra investimento de R$ 30 bi da Stellantis

"Esses investimentos refletem a confiança desse grande grupo no Brasil e, junto com outros anúncios de investimentos no setor automotivo nas últimas semanas, reforçam que o país voltou a ter um ambiente de negócios saudável e seguro", acrescentou Alckmin.

Contando com anúncios feitos nas últimas semanas por outras montadoras, o Brasil soma com R$ 97,3 bilhões em investimento privado para o setor automotivo até 2032, de acordo com o governo. (ANSA).

