Atalanta e Sporting empatam nas oitavas da Liga Europa

LISBOA, 6 MAR (ANSA) - A Atalanta empatou em 1 a 1 fora de casa com o Sporting, de Portugal, no jogo de ida das oitavas de final da Uefa Europa League, a segunda competição internacional de clubes na hierarquia do futebol europeu.

O time português abriu o placar no estádio José Alvalade, em Lisboa, com um gol de Paulinho aos 17 minutos.

Gianluca Scamacca empatou para a equipe bergamasca ainda no primeiro tempo, aos 39.