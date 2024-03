Ataque russo atinge cidade com Zelensky e premiê grego

"Ao fim da visita, ouvimos as sirenes de ataques aéreos e uma das explosões muito próxima. Não tivemos tempo de ir para os abrigos. Foi uma experiência impressionante", disse Mitsotakis.

Segundo a Marinha ucraniana, o ataque deixou cinco mortos.

A Defesa russa afirmou que o bombardeio foi direcionado a um hangar militar onde eram construídos drones marítimos.

O ataque gerou uma onda de repercussão internacional.

A presidente do Poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, condenou o episódio: "Ninguém é intimidado por esta nova tentativa de terrorismo, certamente não os dois líderes no campo nem o corajoso povo ucraniano. Mais do que nunca, estamos ao lado da Ucrânia".

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, também expressou "a mais clara condenação": "Este enésimo ato de intimidação russo não surtirá nenhum efeito e não enfraquecerá a resistência ucraniana, ao lado da qual a Itália e seu governo estão colocados sem falhas".