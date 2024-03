Biden e Trump confirmam favoritismo e vencem Superterça

Já o democrata ressaltou que uma eventual volta de Trump à Casa Branca seria um retrocesso para os Estados Unidos. "Se Donald Trump voltar à Casa Branca, todo este progresso estará em risco.

Ele é movido por mágoas e fraudes, focado em sua própria vingança, não no povo americano", concluiu Biden.

Itália - Em entrevista à imprensa italiana, o líder do partido conservador Força Itália (FI) na Câmara dos Deputados, Paolo Barelli, afirmou que para a legenda "o importante é que os Estados Unidos da América sejam um elemento de estabilidade no mundo e para a Europa" e, por isso, sempre apreciará "mais as políticas do partido de Trump, o republicano".

Para ele, o Força Itália "é realista" e neste caso, infelizmente ou felizmente, as primárias são problemas dos americanos. "É um desafio entre um gentil aposentado e um piloto de Fórmula 1".

