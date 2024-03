Conselho da TIM indica Alberta Figari à presidência da empresa

Na assembleia dos acionistas, será proposta a nomeação de um conselho com mandato de três anos, composto por nove membros, em vez dos atuais 15, "considerando o declínio do negócio resultante da execução do plano de separação e consistentemente com a tendência de longo prazo em empresas comparáveis e com a oportunidade de redução dos custos vivos da governança corporativa".

Neste caso, a deliberação, observa uma nota, foi tomada por unanimidade.

Se a proposta for implementada, de nove conselheiros, seis serão retirados da lista minoritária (com base na ordem da lista) e três serão da eventual lista majoritária.

No entanto, considerando a possibilidade de o número acabar mantido, a lista apresentada conta com 15 candidatos. (ANSA).

