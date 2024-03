'Estamos prontos para firmar acordo UE-Mercosul', diz Lula

(ANSA) - BRASÍLIA, 06 MAR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou estar "otimista" com a assinatura do acordo entre União Europeia e Mercosul, ao falar no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (6) ao lado de seu homólogo espanhol, Pedro Sánchez.

"A UE precisa desse acordo, o Mercosul precisa desse acordo.

Não se trata de gostar ou não gostar, nós precisamos dar um sinal para o mundo. Por isso estou otimista", declarou o mandatário.