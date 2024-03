Israel barra ajuda enviada pelo Brasil, diz deputado italiano

(ANSA) - BRASÍLIA, 06 MAR - Um carregamento com ajuda humanitária enviada pelo governo brasileiro para a população da Faixa de Gaza foi barrado por Israel, denunciou o deputado italiano Ângelo Bonelli, do partido Europa Verde, que esteve na região do conflito.

A informação foi divulgada na última terça-feira (5) pelo portal "Congresso em Foco", que publicou um vídeo e fotos feitos por Bonelli de caixas brasileiras que não puderam ingressar à cidade palestina de Rafah.

Segundo o parlamentar italiano, há pelo menos 30 caixas com filtros de água, refrigeradores, medicamentos, cilindros de oxigênio que chegaram do Brasil aguardando a autorização do governo do premiê Benjamin Netanyahu.