Lula diz esperar que 'eleições venezuelanas sejam democráticas'

"As eleições venezuelanas estão marcadas para o dia 28 de julho, conforme fiquei sabendo hoje", disse o mandatário, garantindo estar "feliz" com a notícia.

"Segundo o presidente [Nicolás] Maduro me disse em São Vicente e Granadinas [na sexta-feira passada], ele vai convocar todos os observadores do mundo para observar os comícios", comentou o petista, que restabeleceu relações com o governo de Caracas em 2023.

O governo brasileiro foi convidado em outubro do ano passado como garantidor de um acordo por eleições "livres, justas e transparentes" firmado em Barbados entre o governo e a oposição venezuelanos.

Para Lula, o governo Maduro "precisa de eleições altamente democráticas para reconquistar espaço de participação nos fóruns internacionais".

Apesar do otimismo, Lula comentou que se a oposição venezuelana "tiver o mesmo comportamento da oposição daqui, nada serve". E lembrou que o ex-presidente Bolsonaro não reconheceu sua vitória nas eleições presidenciais de outubro de 2022.

Nessa linha de questionamento a Bolsonaro, Lula defendeu hoje uma aliança com o governo progressista espanhol frente à extrema direita.