Lula e premiê da Espanha conversam hoje sobre acordo Mercosul-UE

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá nesta quarta-feira (6) com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, com quem deve analisar "as negociações do acordo Mercosul-União Europeia (UE)", informou o Itamaraty.

Durante o encontro no Palácio do Planalto, os líderes também devem discutir sobre os conflitos entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, a guerra na Ucrânia, as relações bilaterais e o cenário latino-americano.

Essa é a primeira visita do chefe do governo espanhol no terceiro mandato do Lula, que no ano passado esteve em Madri para falar sobre o pacto de livre comércio entre o Mercosul e a UE. (ANSA).