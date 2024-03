Meloni critica 'campanha difamatória' contra forças policiais

"Houve problemas em apenas 3% dos casos, em demonstração da excelente gestão da ordem pública e da sua capacidade de proteger locais sensíveis", acrescentou.

Segundo a premiê italiana, estes "são dados que é justo reiterar e ressaltar, porque considero injusta a campanha sistemática de difamação a que as forças policiais têm sido submetidas".

Em Pisa, os confrontos entre a tropa de choque e os manifestantes durante um protesto que não foi devidamente notificado deixaram cinco pessoas, incluindo dois menores, feridos a ponto de terem que receber tratamento médico de emergência.

Imagens de alguns policiais na cidade toscana batendo repetidamente na cabeça de estudantes chocaram muitos italianos e suscitaram uma rara repreensão do presidente da República, Sergio Mattarella, que disse que "os cassetetes falham nos jovens".

"Sentimos que era importante convocar esta reunião, também à luz do que aconteceu recentemente. Como sabem, o aumento das manifestações de rua, especialmente após a escalada do conflito no Oriente Médio, resultou num maior compromisso de todos vocês, tanto em termos de qualidade como de quantidade", continuou Meloni.

Por fim, ela lembrou que "tem ocorrido mais de mil protestos de rua desde 7 de outubro" e "a Itália, ao contrário de outras nações, não proibiu as manifestações a favor da Palestina, porque para nós é fundamental garantir o pleno direito de expressar qualquer posição política".