Meloni lamenta 'clima' político da Itália durante comando do G7

ROMA, 6 MAR (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, manifestou preocupação nesta quarta-feira (6) pelo "clima" do país, no ano em que assumiu a presidência rotativa do G7.

"Há um clima que não me agrada e me preocupa, e pelo qual me sinto responsável porque parte desse clima decorre da necessidade de atacar a minha pessoa e este governo", disse a premiê.

A declaração foi dada, conforme apurado pela ANSA, durante um encontro com sindicatos de polícia.