Nº de mortos na Faixa de Gaza sobe para 30.717

ROMA, 6 MAR (ANSA) - Subiu para 30.717 o número de palestinos mortos na Faixa de Gaza desde 7 de outubro de 2023. O balanço foi atualizado a partir das informações das mortes de 86 palestinos nas últimas 24 horas. O número de feridos chegou a 72.156.

Nesta quarta-feira (6), os Estados Unidos revisaram o texto do projeto de resolução do Conselho de Segurança da ONU para apoiar "um cessar-fogo imediato de cerca de seis semanas em Gaza junto com a libertação de todos os reféns".

Segundo os meios de comunicação internacionais, um rascunho inicial mostrava apoio a um "cessar-fogo temporário". Washington até agora vetou três projetos de resolução, dois dos quais pediam um cessar-fogo imediato.