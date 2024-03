Papa celebrará missa da Quinta-Feira Santa em prisão feminina

Desde o início de seu pontificado, em 2013, Francisco sempre preferiu fazer o rito de lava-pés fora do Vaticano, em prisões e abrigos de refugiados, mas isso não se repetiu no período da pandemia de Covid-19.

Na semana passada, a Santa Sé já havia divulgado o calendário das celebrações litúrgicas que o Pontífice vai presidir na Semana Santa e Páscoa, que neste ano acontece entre 24 e 31 de março.

No Domingo de Ramos, no dia 24, Francisco celebrará a missa que dá início à "Semana Maior" do calendário católico, na Praça São Pedro, às 10h (horário local).

Já na Quinta-feira Santa (28), o Papa preside na Basílica do Vaticano à Missa Crismal, que conta com a presença de patriarcas, cardeais, arcebispos, bispos e presbíteros, às 9h30.

Por sua vez, a Sexta-feira Santa terá duas cerimônias: a celebração da Paixão de Cristo, na Basílica do Vaticano, às 17h; e a tradicional Via-Sacra no Coliseu de Roma, a partir das 21h15.

Já a Vigília Pascal será na Basílica de São Pedro, às 19h30, no sábado (30), enquanto que o Domingo de Páscoa (31) contará com a missa na Praça São Pedro, às 10h, seguida da Bênção "urbi et orbi" ("À cidade [de Roma] e ao mundo"), ao meio-dia. (ANSA).