Pirelli encerra 2023 com resultados acima das metas

Segundo o comunicado, os resultados foram "superiores às metas indicadas em novembro de 2023, que já haviam sido revisadas para cima durante o ano", e o quarto trimestre superou as estimativas dos analistas, mas o mercado esperava um dividendo em linha com o ano anterior (0,218 euros).

A empresa também viu um impacto das taxas de câmbio, com a desvalorização do dólar, do yuan chinês e das moedas dos países emergentes em relação ao euro, e a hiperinflação na Argentina e na Turquia.

O conselho de administração aprovou o plano de incentivo para a gestão para o triênio 2024-2026 e deliberou convocar a assembleia geral de acionistas para 28 de maio. (ANSA).

