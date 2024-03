Risco de pobreza cai para 18,8% na Itália em 2023

"A desigualdade, avaliada pelo índice de Gini, passa de 31,9% para 31,7%", destacou o instituto.

O relatório também destaca que as mudanças estão principalmente relacionadas a medidas já existentes em 2022.

Foram feitas simulações avaliando os efeitos de medidas como o auxílio único e universal para os filhos, o programa Renda de Cidadania e isenções de contribuições previdenciárias para trabalhadores assalariados.

No geral, o efeito das transferências e da tributação é significativamente mais importante no sul da Itália, onde se observa uma redução da desigualdade de 16,9 pontos percentuais (ante 15,2 pontos no norte e 14,2 pontos no centro do país).

(ANSA).