Stellantis anuncia investimento de R$ 30 bilhões no Brasil

"Este anúncio solidifica nossa confiança e comprometimento com o futuro da indústria automotiva sul-americana e é uma resposta ao ambiente de negócios favorável que encontramos aqui", disse Tavares.

A principal aposta da Stellantis é nas tecnologias Bio-Hybrid, que unem diferentes níveis de eletrificação a motores flex, aproveitando-se do fato de o etanol ser um combustível renovável amplamente utilizado no Brasil, segundo maior produtor mundial da commodity.

A plataforma Bio-Hybrid foi anunciada no ano passado, e o lançamento do primeiro modelo com essa tecnologia produzido no Brasil está previsto para o segundo semestre de 2024.

"O Brasil tem o combustível flex, que já tem uma pegada de carbono equivalente à dos elétricos e é amigo do meio ambiente, e vamos acrescentar um certo nível de eletrificação, que nos vai permitir ter uma solução ainda mais amiga do meio ambiente e com certeza muito mais acessível", ressaltou Tavares.

O executivo também não descartou que essa tecnologia seja levada para outros países da América Latina, "desde que o diálogo com os governos indique que há um apetite nessa direção".

O plano anunciado no Brasil se insere no âmbito do programa Dare Forward 2030, que prevê mais de 50 bilhões de euros (R$ 270 bilhões) em investimentos em eletrificação pela Stellantis até 2030.