Alonso lidera 2º treino livre em Jidá; Leclerc é 4º

O melhor piloto da Ferrari foi o monegasco Charles Leclerc, que terminou em quarto com 1:29.180.

O espanhol Carlos Sainz registrou o sétimo melhor tempo com 1:29.455, menos de 1 décimo abaixo do tempo do inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, que foi o oitavo.

Mais cedo, na primeira sessão de treinos livres, Verstappen foi o líder seguido de Alonso e do mexicano Sergio Perez, da Red Bull.

Leclerc foi o quinto, Sainz terminou em sexto e Hamilton foi o oitavo.

Nesta sexta (8), os pilotos voltam à pista às 10h30 da manhã no horário de Brasília para mais um treino livre, e a partir de 14h fazem a sessão que define o grid de largada.

A corrida está marcada para o sábado (9), às 14h no horário de Brasília.