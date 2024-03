Após derrota na Sardenha, coalizão de Meloni enfrenta novo teste

ROMA, 7 MAR (ANSA) - Após a derrota nas eleições regionais na Sardenha, em 25 de fevereiro, a coalizão de direita da premiê da Itália, Giorgia Meloni enfrentará outro teste nas urnas no domingo (10), no pleito para eleger o próximo governador de Abruzzo, no centro do país.

Com cerca de 1,3 milhão de habitantes, a região é liderada desde 2019 por Marco Marsilio, primeiro governador eleito pelo partido de Meloni, o Irmãos da Itália (FdI), com o apoio da Liga, de Matteo Salvini, e do Força Itália (FI), de Antonio Tajani, ambos vice-premiês.

Em busca da reeleição, Marsilio terá um único adversário, o ex-reitor da Universidade de Teramo Luciano D'Amico, apoiado por uma coligação entre o centro-esquerdista Partido Democrático (PD), o populista Movimento 5 Estrelas (M5S) e o centrista Ação.