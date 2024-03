Banco Central Europeu mantém juros inalterados pela 4ª vez

ROMA, 7 MAR (ANSA) - O Banco Central Europeu (BCE) manteve inalteradas as taxas de juros nesta quinta-feira (7) pela quarta vez consecutiva e reduziu as estimativas de inflação na zona do euro.

Com isso, a taxa de refinanciamento da instituição continua em 4,50%; a taxa sobre depósitos, em 4%; e a taxa sobre empréstimos marginais, em 4,75%.

"O Conselho Diretivo decidiu hoje manter inalteradas as três taxas de juros", diz uma nota da instituição, que reduziu as estimativas para a inflação na zona do euro em 2024 de 2,7% para 2,3% e em 2025 de 2,1% para 2%. Para 2026, a projeção é de 1,9%.