Em crise sem fim, Cuba desliga iluminação pública

Muitos deles são obrigados a recorrer ao mercado negro por remédios que as autoridades de saúde não conseguem mais garantir para todos. Até mesmo a aspirina começa a ser um produto raro nas farmácias.

O buraco negro na economia corre o risco de tirar o proverbial sorriso dos cubanos, que nos últimos meses também tiveram que lidar com um aumento de 500% no preço da gasolina e cortes significativos no transporte público, com grandes inconvenientes especialmente entre os habitantes de Havana, para a maioria dos quais um carro próprio ainda é um luxo.

Nem mesmo o pão à mesa, oferecido à população através do livro de abastecimento, poderá ser garantido nos próximos dias, dada a escassez de farinha de trigo.

Dificuldades que o governo de Miguel Díaz-Canel atribuiu em grande parte às sanções impostas pelos Estados Unidos, mas que foram exacerbadas pela pandemia e pelos tímidos esforços para reestruturar uma economia centralizada pelo Estado. Cuba, fortemente dependente de importações, viu seu PIB cair 10% desde 2019.

Enquanto isso, a Comissão de Relações Exteriores do Senado dos EUA recebeu mais uma carta, assinada por organizações privadas e cidadãos individuais, pedindo o fim do embargo. "Esta política hostil viola os direitos humanos fundamentais", diz a carta endereçada ao senador democrata Ben Cardin. (ANSA).