Ex-promotor da 'Mãos Limpas' é condenado por violação de segredo

Davigo foi acusado de receber do procurador de Milão, Paolo Storari, um arquivo em Word não assinado com o depoimento secreto do advogado Piero Amara, conhecido por fazer a defesa de acusados em grandes processos no país, como Ilva e o Eni-Nigéria.

Entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, Amara denunciou à Procuradoria de Brescia uma suposta organização dentro do sistema judicial, identificada como "Grupo Hungria".

Esse grupo, que incluía juízes, advogados, políticos e empresários, existiria há cerca de 30 anos e fazia nomeações em cargos importantes.

Na época em que recebeu o documento, Davigo era membro do Conselho Superior de Magistratura (CSM) e teria recebido o material para dar uma "opinião" para Sartori.

No entanto, o relatório nunca foi repassado para o CSM de maneira formal e nem para nenhum líder do órgão ou da comissão Antimáfia.

A investigação contra Davigo foi aberta em julho de 2021 porque os depoimentos coletados dos investigados são contraditórios sobre a forma como os dados foram vazados.