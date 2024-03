Igreja grega quer excomungar deputados por casamento gay

ATENAS, 7 MAR (ANSA) - A Igreja Ortodoxa Grega pediu a excomunhão dos deputados do Parlamento do país que apoiaram a aprovação de um projeto de lei que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo.

Segundo publicação do jornal "The Guardian", divulgada nesta quinta-feira (7), os religiosos consideram uma decisão "demoníaca" tomada por "legisladores imorais" e apelam ao ostracismo dos parlamentares.

Além disso, as autoridades eclesiásticas de Corfu anunciaram que dois deputados locais seriam proibidos de participar de qualquer rito religioso.