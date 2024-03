Israel disputará Eurovision após alterar canção que evoca ataque

TEL AVIV, 7 MAR (ANSA) - Israel foi admitido para participar da 68ª edição do festival Eurovision, na cidade de Malmö, no sul da Suécia, depois de ter concordado alterar a música que sua representante, a solista Eden Golan, apresentaria.

Agora, ela interpretará "Hurricane", que tem a mesma melodia de "October Rain", canção inicialmente rejeitada pelos organizadores do evento por ter uma letra considerada política, uma vez que se referia aos acontecimentos do ataque terrorista cometido pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas contra Israel no dia 7 de outubro de 2023.

O anúncio foi feito pelo órgão de radiodifusão israelense Kan, segundo o qual chegou hoje a confirmação definitiva dos organizadores da União Europeia de Radiodifusão (Ebu). "Eles examinaram o texto e ouviram a apresentação", especificou.