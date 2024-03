Israel retira nome de colono como embaixador na Itália

TEL AVIV, 7 MAR (ANSA) - O governo de Israel retirou a nomeação de Benny Kashriel, ex-prefeito de um assentamento judaico na Cisjordânia ocupada, como embaixador do país em Roma.

Segundo o site israelense Ynet, a decisão se deve à "recusa do governo italiano" em aceitar Kashriel por ele ter comandado a colônia de Ma'ale Adumim, que fica poucos quilômetros a leste de Jerusalém.

Além disso, o diplomata já foi líder do Yesha, conselho municipal dos assentamentos judaicos na Cisjordânia, considerados ilegais pela comunidade internacional. No passado, o Brasil também rechaçou um ex-líder do Yesha, Danny Dayan, como embaixador.