Meloni defende revisão de transição verde na União Europeia

ROMA, 7 MAR (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, defendeu nesta quinta-feira (7) uma revisão nos plano da União Europeia para uma transição verde.

"A Itália considera necessário aliviar a carga burocrática sobre as empresas através de uma simplificação das regras, rever as prioridades em matéria de transição verde com atenção à competitividade da indústria e à ocupação, e relançar a política de coesão com base em mecanismos novos e mais eficientes", disse.

As informações foram divulgadas pelo governo italiano, a respeito de uma reunião entre Meloni e o ex-premiê italiano Enrico Letta, incumbido pelo Conselho da UE de elaborar um relatório de alto nível sobre o futuro do mercado único.