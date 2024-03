Mercado imobiliário italiano registra forte queda em 2023

SAN PAULO, 7 MAR (ANSA) - O mercado imobiliário italiano registrou uma forte queda em 2023, encerrando o ano com 710 mil casas vendidas, baixa de quase 10% em relação a 2022.

Os dados são do Observatório do Mercado Imobiliário da Agência da Receita, que destacou que o setor residencial apresentou variações negativas em todos os trimestres de 2023, sendo a mais drástica no terceiro (superior a 10%), e a mais leve, no quarto (3,3%).

Entre outubro e dezembro, a redução nas transações de imóveis, embora mais leve em comparação com os trimestres anteriores, seguiu difundida em todas as áreas do país.