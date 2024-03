Partido de Von der Leyen confirma candidatura à reeleição na UE

"Nós acreditamos na dignidade de cada ser humano e é por isso que combateremos nesta eleição. E hoje isso é mais importante do que nunca. Hoje os amigos do [presidente russo, Vladimir] Putin estão semeando ódio", declarou.

"A nossa Europa pacífica e unida nunca foi tão ameaçada pelos extremistas e pelos populistas, de extrema-direita ou extrema-esquerda, de partidos como o Rassemblement Nationale (Reagrupamento Nacional, de Marine Le Pen, na França) ou AFD (Alternativa para a Alemanha), acrescentou.

"A Europa unida está desafiada por nacionalistas, populistas, demagogos. Os nomes podem ser diferentes, mas os objetivos são parecidos. E nós do PPE não permitiremos. A Europa unida move montanhas, como aconteceu pelas vacinas contra a Covid", disse ainda.

Em seu discurso, von der Leyen também falou sobre migração: "É a Europa que decide quem entra ou quem não pode entrar, não são os traficantes [de pessoas] que decidem. Prosperidade, segurança, democracia, isso importa às pessoas e é disso que cuidaremos".

Voltando a citar Putin, ela responsabilizou o presidente russo pela morte do opositor Alexei Navalny no cárcere, e disse que ele "está destruindo seu país para se salvar": "Não há dúvidas, a Europa estará ao lado da Ucrânia enquanto for necessário. A Rússia está destruindo edifícios e infraestruturas, mas não matou o sonho de uma Ucrânia democrática e na Europa".

Sobre o tema da Defesa, a presidente da Comissão Europeia defendeu que é preciso "gastar mais e melhor", e prometeu nomear um comissário especializado no tema.