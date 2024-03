Prada supera expectativa e registra salto no faturamento em 2023

MILÃO, 7 MAR (ANSA) - O grupo italiano Prada encerrou o ano de 2023 com receitas líquidas de 4,7 bilhões de euros, um salto de 13% no câmbio atual ante 2022, aumento impulsionado pela demanda pelas marcas Prada e Miu Miu.

As vendas do varejo chegaram a 4,2 bilhões, em crescimento constante (demonstrado pelo melhor desempenho no quarto trimestre) e graças ao aumento das aquisições na China, maior mercado da empresa.

O lucro líquido teve uma alta de 44%, chegando a 671 milhões, enquanto o lucro operacional (Ebit) foi de de 1,06 bilhão de euros, alta de 37%.