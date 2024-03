Premiê do Haiti está em Porto Rico, mas voltará a Porto Príncipe

Por questões de segurança, porém, Marrero não deu mais detalhes sobre "quanto tempo o primeiro-ministro haitiano permanecerá no país", limitando-se a garantir que ele "pretende regressar ao seu país o mais rapidamente possível".

"Há um esforço contínuo entre o Departamento de Estado Federal, a sua divisão de segurança diplomática e os serviços secretos dos Estados Unidos para garantir que tudo corra bem" durante a sua estadia, concluiu, negando, no entanto, que "o oficial haitiano tenha solicitado asilo" ao governo americano.

Depois de participar de uma cúpula da Comunidade das Caraíbas (Caricom), no final de fevereiro, Henry foi a Nairóbi, no Quênia, para assinar um acordo para o estabelecimento da Missão Multinacional de Apoio à Segurança (MMAS), e depois aos EUA, para entrevistas.

Do território norte-americano, ele tentou retornar em um avião particular, sem sucesso, à capital do Haiti, onde gangues criminosas sob as ordens do líder militante Jimmy Chérizier, mais conhecido como "Barbecue", exigem sua renúncia. (ANSA).

