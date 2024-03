Presidente da Federação Italiana de Futebol é investigado

O próprio Gravina havia pedido para ser ouvido pelos investigadores para "esclarecer sua posição", após jornais terem especulado um possível envolvimento do dirigente no caso.

No entanto, ao ser interrogado, o cartola foi informado de que também era alvo de investigação, iniciada após a identificação, a partir do acesso ao banco de dados da DNA, de supostas irregularidades referentes a um contrato televisivo da Série C.

De acordo com o site Il Post, essa licitação pode estar ligada a uma venda de livros antigos que teria rendido a Gravina centenas de milhares de euros, mesmo sem ter sido concretizada, e à compra de um imóvel em Milão.

Os advogados do dirigente esportivo, no entanto, garantem ter apresentado documentos que desmentem as suspeitas. (ANSA).

