Roma goleia Brighton por 4 a 0 na Liga Europa

SÃO PAULO, 7 MAR (ANSA) - A Roma goleou o Brighton and Hove Albion, da Inglaterra, por 4 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Uefa Europa League, a segunda competição internacional de clubes na hierarquia do futebol europeu.

Jogando em casa nesta quinta-feira (7), no Stadio Olimpico de Roma, a equipe italiana abriu 2 a 0 no primeiro tempo com os gols de Paulo Dybala aos 12 minutos e Romelu Lukaku aos 43.

No segundo tempo, a goleada foi construída com os gols de Gianluca Mancini aos 19 minutos e Bryan Cristante quatro minutos mais tarde.