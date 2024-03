Thiago Motta é eleito melhor treinador da Série A em fevereiro

ROMA, 7 MAR (ANSA) - O ex-jogador ítalo-brasileiro Thiago Motta, atual treinador do Bologna, foi premiado como o melhor técnico da Série A no mês de fevereiro, uma honraria que será entregue no próximo sábado (9), no estádio "Renato Dall'Ara", antes da partida contra a Inter de Milão.

O prêmio "Técnico do Mês" foi atribuído com base em critérios técnicos esportivos e na qualidade de jogo manifestada pela equipe, bem como no comportamento/ fair play demonstrado durante os jogos disputados em fevereiro passado.

"Cinco vitórias em igual número de partidas em fevereiro impulsionaram o Bologna para a corrida na Liga dos Campeões, garantindo a Thiago Motta, pela terceira vez em sua carreira, o prêmio de melhor técnico do mês", declarou o CEO da Lega Serie A, Luigi De Siervo.