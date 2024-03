TIM Brasil projeta R$ 12 bi a acionistas no triênio 2024-26

SÃO PAULO, 7 MAR (ANSA) - A TIM Brasil projeta que a remuneração dos acionistas no triênio 2024-2026 chegará a R$ 12 bilhões, segundo fato relevante divulgado pela empresa na manhã desta quinta-feira (7).

No comunicado, a operadora diz que o mercado de telefonia móvel, sua principal linha de negócios, deve ter uma "melhoria contínua e sustentável, impulsionada por uma nova dinâmica mais racional e com os clientes focados em valor e qualidade, pela essencialidade do serviço, pela oportunidade de incremento de uso com aumento da demanda por dados e pela acessibilidade dos preços".

"Tal cenário projeta um crescimento sustentável da receita de serviços acima da inflação e uma expansão do Ebitda com evolução positiva da margem. Tudo isso possibilitará à companhia continuar evoluindo na sua estratégia de remuneração a seus acionistas", diz o fato relevante. (ANSA).