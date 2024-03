Verstappen lidera 1º treino livre em Jidá; Leclerc é 5º

Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin) e Alexander Albon (Williams) completam o top 10.

Os pilotos voltam à pista às 14h (horário de Brasília) desta quinta-feira (7) para o segundo treino livre, enquanto o terceiro será às 10h30 de sexta (8).

No mesmo dia, às 14h, acontecerá o treino classificatório, e a corrida está marcada também para 14h, mas no sábado (9), devido ao início do Ramadã, mês sagrado do Islã, em 10 de março.

