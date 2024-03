Aos 18 anos, substituto de Sainz na Ferrari surpreende em treino

ROMA, 8 MAR (ANSA) - Cabelos curtos nas laterais e um pouco bagunçados no topo, olhar limpo e sorridente. Ao observá-lo bem, quando tira o capacete e sai de sua Ferrari nos boxes do circuito de Jidá, Oliver Bearman parece ainda mais jovem do que seus 18 anos completados em 8 de maio passado.

Mas quem o conhece bem o descreve sem problemas como já pronto para pilotar um carro de Fórmula 1, porque "é um predestinado". E, de fato, a sorte o abençoou: ele está substituindo Carlos Sainz na escuderia vermelha no Grande Prêmio da Arábia Saudita.

O espanhol teve que passar por uma cirurgia de emergência devido a uma apendicite e, portanto, cedeu seu lugar ao jovem inglês, terceiro piloto oficial da equipe de Maranello.