Bocelli dividirá palco no Brasil com vários convidados especiais

SÃO PAULO, 8 MAR (ANSA) - A passagem pelo Brasil da turnê do tenor italiano Andrea Bocelli contará com uma série de convidados especiais, entre os já anunciados e novos reforços para os shows que ocorrerão em maio em São Paulo, Brasília e Belo Horizonte.

Além da convidada de honra, Sandy, o filho do italiano, Matteo Bocelli, fará sua primeira apresentação no Brasil com o pai, com a expectativa da canção "Fall On Me".

A soprano romena Cristina Pasaroiu também marcará presença, mostrando o talento que a posicionou em dezenas de papeis em óperas, assim como a virtuosa violinista Caroline Campbell, já colaboradora de Bocelli.