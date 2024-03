Filho de fundador da Liga é investigado por suposta fraude

BUSTO ARSIZIO, 8 MAR (ANSA) - Riccardo Bossi, filho mais velho do fundador do partido ultranacionalista Liga Umberto, está na mira da justiça italiana por supostamente fraudar o Estado, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (8).

Segundo a investigação, Bossi teria solicitado o benefício do programa renda de cidadania entre 2020 e 2023 sem o devido direito. No total, ele arrecadou 280 euros por mês durante 43 meses, somando uma quantia de 12,8 mil euros.

A promotora de Busto Arsizio, na província de Varese, Nadia Alessandra Calcaterra, notificou o suspeito sobre a conclusão do inquérito e está se preparando para solicitar o indiciamento de Bossi.