Itália celebra 'Dia da Mulher' e destaca emprego feminino

"Contudo, não podemos parar por aqui. Temos consciência de que ainda existem desafios a enfrentar e continuaremos a trabalhar com determinação para garantir que as mulheres tenham um futuro melhor, no qual possam realizar plenamente o seu potencial, sem ter que escolher entre a vida e o trabalho", acrescentou.

Por fim, Meloni agradeceu "todas as mulheres pela forma como demonstram, todos os dias, o seu empenho, a sua determinação e a sua infinita capacidade de fazer a diferença na sociedade." "Quando eu era pequena, as mulheres não tinham direitos iguais.

Agora, em 2024, vejam até onde chegamos. Continuamos a luta pela igualdade de direitos e oportunidades, para todos", concluiu.

Hoje, o "Dia Internacional da Mulher" também é comemorado no Palácio Quirinale, em Roma, na presença do presidente da República, Sergio Mattarella.

A cerimônia "Mulheres de Arte", conduzida por Teresa Saponangelo, foi aberta com a exibição de um vídeo da Rai Storia intitulado "Lavínia e Artemísia, mulheres pintoras dos anos 1600".

Etta Scollo, cantora e compositora, Francesca Cappelletti, historiadora de arte e diretora da Galeria Borghese, Helena Janeczek, escritora, Chiara Capobianco, artista de rua, e Eugenia Maria Roccella, ministra da Família, Nascimento e Igualdade de Oportunidades darão seus depoimentos.