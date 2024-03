Itália investiga furto milionário de peças de ouro em exposição

ROMA, 8 MAR (ANSA) - A polícia da Itália investiga um furto milionário, ocorrido entre a noite de terça (5) e a manhã de quarta-feira (6), de 20 estátuas de ouro e 30 joias do escultor abstrato italiano do século 20 Umberto Mastroianni.

As obras estavam em exposição na antiga casa do poeta protofascista nacionalista Gabriele d'Annunzio, no Lago de Garda, hoje um museu, e foram levadas na véspera do encerramento da exposição.

A mostra na província de Brescia havia sido aberta em 30 de dezembro de 2023, e o furto foi descoberto pelos gestores do evento, que encontraram todos os espaços vazios quando chegaram ao trabalho na última quarta.