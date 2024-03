Itália tem greve por direitos e contra Meloni no 'Dia da Mulher'

Nos últimos dias, as autoridades chegaram a intervir para diminuir a paralisação dos transportes e evitar concentrações no setor. No entanto, da meia-noite passada até às 21h desta noite, um grupo independente de funcionários do grupo FS também entrou em greve.

Diversos sindicatos se uniram pelos direitos das mulheres em muitos setores, incluindo educação e saúde, e também em cargos públicos.

"Os direitos das mulheres, a igualdade de gênero, a autodeterminação, a igualdade salarial ainda não são uma realidade para todos, pelo contrário, assistimos a um ataque constante aos direitos já adquiridos", declarou Gianna Fracassi, secretária-geral do sindicato Flc Cgil.

Segundo a italiana, "as disparidades salariais e a incidência do trabalho pobre e precário e do trabalho de cuidados, nunca reconhecido como uma responsabilidade social, é sempre e ainda transferido para as mulheres".

"Vemos um modelo patriarcal profundo, enraizado e difundido sendo consolidado. Basta olhar para quanta violência física, psicológica e econômica contra as mulheres ainda existe no país.

nas escolas, na formação profissional, nas academias, nas universidades e nas instituições de investigação, como a cultura da disparidade e do preconceito está profundamente enraizada e difícil de erradicar", continua a líder sindical.