Italiana é morta a marretadas pelo marido em Santa Catarina

Segundo o criminoso, o caso ocorreu no dia 26 de fevereiro e somente um dia depois decidiu enterrar o corpo no quintal de casa.

Dias depois, no entanto, o homem se entregou à polícia e foi preso em flagrante. Ele foi acusado de ocultação de cadáver e indiciado por homicídio qualificado.

O caso é investigado pela Polícia de Araquari, que contou com técnicos da Polícia Científica e com o auxílio de bombeiros da Polícia Militar da cidade para remover o cadáver do local.

(ANSA).

