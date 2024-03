Italianas protestam por igualdade e em apoio às mulheres de Gaza

ROMA, 8 MAR (ANSA) - Milhares de mulheres saíram às ruas nesta sexta-feira (8) na Itália, incluindo em Roma, em protesto pela defesa da igualdade e contra a violência de gênero.

A greve geral foi convocada pelo movimento "Non Uma di Meno" "Nem uma a menos", em tradução livre) e reúne uma multidão em frente ao Circus Maximus, na capital italiana, no centro de Milão e Turim.

As mulheres carregam diversas faixas com frases como "É um absurdo sentir-se privilegiado por ainda estar viva", "Vamos atacar a violência patriarcal", "Eduquem seus filhos" e "Insultar, estuprar, matar, você quer que fiquemos em silêncio, você nos deixará com raiva. Destrua o patriarcado".