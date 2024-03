Mattarella denuncia violência 'inaceitável' contra mulheres

ROMA, 8 MAR (ANSA) - O presidente da Itália, Sergio Mattarella, denunciou nesta sexta-feira (8) o assédio persistente e a discriminação contra as mulheres durante uma cerimônia no Palácio Quirinale, em Roma, por ocasião do "Dia Internacional da Mulher".

"O assédio, a pressão inaceitável no mundo do trabalho, a discriminação são denunciados há anos e ainda são frequentes", declarou o líder italiano, acrescentando que é importante "não esquecer a violência".

"Como podemos deixar de lembrar as vítimas de tantos feminicídios, inclusive nos últimos dias?", questionou Mattarella fazendo referência a estudante de engenharia biomédica Giulia Cecchettin, de 22 anos, que foi assassinada por seu ex-namorado Filippo Turetta em 11 de novembro de 2023, em um caso que chocou a nação.