Napoli e Torino empatam em 1 a 1 na Série A do Italiano

Com o resultado, o Napoli permanece em sétimo lugar, agora com 44 pontos, enquanto o Torino segue estacionado em décimo com 38 pontos.

Na próxima rodada, o Torino joga fora de casa contra a Udinese. O jogo será no sábado da semana que vem (16) às 11h no horário de Brasília.

O Napoli joga também fora de casa contra a líder Internazionale no domingo (17) às 16h45 no horário de Brasília.

Antes disso, a equipe do sul da Itália decide uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa num jogo contra o Barcelona na Catalunha na próxima terça-feira (12) às 17h.

O primeiro jogo do confronto na Itália terminou empatado em 1 a 1. (ANSA).