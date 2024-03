Pompeia revela nova área restaurada das Termas do Fórum

POMPEIA, 8 MAR (ANSA) - No Parque Arqueológico de Pompéia, a seção feminina do complexo das Termas do Fórum foi aberta ao público nesta sexta-feira (8), após a conclusão das obras de manutenção e restauração.

Usadas sempre como depósito de material arqueológico e, por isso, ocupadas por grandes estantes, as Termas, acessíveis ao público pela primeira vez, revelaram superfícies pintadas que, até agora, permaneciam desconhecidas.

Graças ao minucioso trabalho dos restauradores italianos e com a ajuda de um instrumento laser de última geração, foi possível descobrir a beleza da decoração da primeira sala.