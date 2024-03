Premiê da Itália e líder da UE visitarão Egito em 17 de março

BRUXELAS, 8 MAR (ANSA) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visitará o Egito junto com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o premiê da Bélgica, Alexander de Croo, no próximo dia 17 de março.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (8) por um porta-voz do Poder Executivo da União Europeia.

Durante a visita, os líderes se encontrarão com o presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sisi. "A viagem realiza-se no contexto do reforço das relações entre o Egito e a União Europeia", acrescentou o porta-voz.